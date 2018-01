Legendarische astronaut John Young (87) overleden

Young was in 1965 aanwezig bij de eerste bemande missie in het Gemini-programma. In totaal bezocht hij maar liefst zes keer de ruimte. Dat geldt nog steeds als een internationaal record.

De astronaut was bovendien de negende mens op de maan. Hij liep tijdens de missie met de Apollo 16 in 1972 drie keer op de maan. In 1981 was hij gezagsvoerder tijdens de eerste vlucht met de spaceshuttle Columbia.

Bedroefd

Nasa zegt in een statement 'bedroefd' te zijn om de dood van Young. Hij was 42 jaar in dienst bij het agentschap. In 2004 ging hij met pensioen.

,,Als je iets gedaan moet krijgen en het moet goed gaan, dan is John de persoon die je moet hebben", zo typeerde Sean O'Keefe van Nasa hem volgens The Independent destijds.

Geschrokken