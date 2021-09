Leger VS erkent: tien onschuldige mensen dood door drone-aanval in Kaboel

‘Topman Pentagon belde China uit angst dat Trump oorlog zou starten’

15 september Een topman van het Pentagon zou in Donald Trumps laatste maanden als president in het geheim contact hebben gehad met China om een oorlog te voorkomen. Ook zou hij andere maatregelen hebben getroffen tegen het onvoorspelbare gedrag van de toenmalige president van de VS. Dat schrijven journalisten van The Washington Post in een boek dat in de komende dagen verschijnt.