Leger VS trekt bakken geld uit voor grootste bedreiging: ‘China, China, China’

De Verenigde Staten zijn nog altijd in gevecht met islamitische extremisten, en ook Rusland blijft een grote bron van zorg. Defensieminister Shanahan geeft echter de meeste aandacht aan wat hij beschouwt als een veel dringender probleem: het snel groeiende Chinese leger. Dit is wat financiering betreft nu zelfs aan het concurreren met de muur die president Donald Trump wil bouwen aan de grens met Mexico.

Lees ook VS houdt toch 200 militairen in Syrië Lees meer

Shanahan is niet de eerste minister van Defensie die zich druk maakt om China. Een paar van zijn voorgangers hadden hun aandacht al verlegd naar de Stille Oceaan, ook met het oog op China. Maar Shanahan ziet het probleem als dermate dringend dat het de traditionele militaire opbouw en partijpolitiek overstijgt. ,,We negeren dit al veel te lang”, zei hij voor een Senaatscommissie. ,,China is zijn leger agressief aan het moderniseren, en steelt militaire technologie.” Hij wil voor volgend jaar een budget van 634 miljard euro.

Zo moet de 22 miljard euro die het Pentagon volgend jaar wil spenderen aan kernwapens voor een deel zorgen dat het zijn voorsprong houdt op de Chinezen. Hun nucleaire arsenaal is veel kleiner, maar groeit wel. Volgens Shanahan ontwikkelt Beijing onder meer een lange-afstandsbommenwerper die kernwapens kan vervoeren. Daarmee zou het zich bij de VS en Rusland voegen, die tot nu de enige twee landen zijn met kernwapens in de lucht, op zee en op het land. De minister had het verder nog over hypersonische raketten, die China kan gebruiken in de ruimte. Amerika heeft daar nu nog weinig verweer tegen.