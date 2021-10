LEGO maakt speelgoed genderneutraler

Uit dat onderzoek blijkt dat de houding ten opzichte van spelen en toekomstige carrières ongelijk en beperkend is bij genderstereotiep speelgoed. De Deense speelgoedmaker maakte de uitkomsten maandag bekend op de Internationale VN-Dag van het Meisje.

Meisjes krijgen door het spelen met jongensspeelgoed meer zelfvertrouwen en zin om deel te nemen aan een breed scala van activiteiten. Omgekeerd is dat niet zo, leert een bevraging van bijna 7000 ouders en kinderen van zes tot 14 jaar uit China, Tsjechië, Japan, Polen, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Eenenzeventig procent van de ondervraagde jongens vreesde uitgelachen te zullen worden als ze met ‘meisjesspeelgoed’ zouden spelen, een vrees die wordt gedeeld door hun ouders. ,,Die maken zich meer zorgen dat hun zonen geplaagd zullen worden dan hun dochters omdat ze met speelgoed van het andere geslacht spelen”, zegt ceo Madeline Di Nonno van het Geena Davis Institute on Gender in Media, dat het onderzoek uitvoerde.

Gedrag dat met mannen wordt geassocieerd, geniet volgens haar ook een hogere waardering in de samenleving. ,,Zolang samenlevingen niet erkennen dat gedrag en activiteiten die typisch met vrouwen worden geassocieerd even waardevol of belangrijk zijn, zullen ouders en kinderen voorzichtig zijn het te omarmen”, aldus Di Nonno.

Uit verhouding

Uit het onderzoek bleek ook dat ouders zonen nog steeds aanmoedigden te sporten of activiteiten te doen met wetenschap, wiskunde, techniek of technologie die veelgevraagd zijn in bepaalde carrières, terwijl dochters activiteiten aangeboden krijgen als dansen en zich verkleden (meisjes werden vijf keer meer aangemoedigd voor deze activiteiten dan jongens) of bakken (drie keer meer kans om aangemoedigd te worden).

,,Deze inzichten benadrukken hoe diepgeworteld gendervooroordelen over de hele wereld zijn”, zegt de met een Oscar bekroonde acteur en activist Geena Davis die het instituut dat haar naam draagt in 2004 oprichtte om negatieve genderstereotypering te bestrijden en inclusie te bevorderen.

,,Er is onevenredigheid”, zegt neurobioloog Gina Rippon, auteur van het boek The Gendered Brain (Het Geslachtsgebonden Brein). ,,We moedigen meisjes aan om met jongens-dingen te spelen, maar niet andersom.” Dat is volgens haar een probleem omdat speelgoed “trainingsmogelijkheden” biedt. ,,Dus als meisjes niet met Lego of ander constructiespeelgoed spelen, ontwikkelen ze niet de ruimtelijke vaardigheden die hen later van pas zullen komen. Als meisjes worden gestimuleerd om met poppen te spelen maar jongens niet dan missen jongens opvoedende vaardigheden.”

Daarom wil LEGO speelgoed inclusiever maken. ,,We werken er hard aan”, zegt hoofd product en marketing Julia Goldin van de LEGO Group, ‘s werelds grootste speelgoedmaker. ,,Traditioneel gezien wordt LEGO meer gebruikt door jongens maar producten zoals LEGO Dots of LEGO City reddingskamp voor dieren zijn speciaal ontworpen om jongens en meisjes aan te spreken. Het is nu onze taak om jongens en meisjes aan te moedigen die willen spelen met sets die van oudsher als ‘niet voor hen’ werden beschouwd”, aldus Goldin.