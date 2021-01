Leider extreemrechtse Proud Boys weer vrij, maar mag niet demonstreren

De leider van de Amerikaanse extreemrechtse groepering Proud Boys is een dag na zijn arrestatie vrijgelaten uit de gevangenis. Enrique Tarrio was maandag opgepakt na aankomst in Washington, waar hij vandaag wilde meedoen aan een demonstratie ter steunbetuiging aan president Donald Trump.

Op videobeelden is te zien dat Tarrio, de voorzitter van de neofascistische Proud Boys, knuffelt met zijn aanhangers na zijn vrijlating uit de gevangenis. Er was een arrestatiebevel voor Tarrio uitgevaardigd omdat hij een Black Lives Matter-vlag zou hebben verbrand bij de kerk van een zwarte geloofsgemeenschap in de Amerikaanse hoofdstad.

Tarrio is aangeklaagd wegens vandalisme. Daarnaast heeft de rechter hem verboden om in Washington te zijn tot de volgende rechtszitting in zijn zaak. Hij kan dus ook niet bij de demonstratie van woensdag aanwezig zijn. Volgens de gerechtelijke stukken had de aanvoerder van de Proud Boys ten tijde van zijn arrestatie twee ammunitiemagazijnen met 60 patronen bij zich.

Het Amerikaanse parlement komt woensdag bijeen om de uitslag van de presidentsverkiezingen in november formeel vast te stellen. Aanhangers van scheidend president Donald Trump zullen naar verwachting in groten getale komen demonstreren tegen de verkiezingsuitslag, waarvan Trump volhoudt dat die met behulp van verkiezingsfraude tot stand is gekomen, hoewel daar geen bewijs voor is.

De warme banden tussen Trump en de extreemrechtse militie werden wereldnieuws na het eerste verkiezingsdebat in oktober, waarin Trump de Proud Boys opriep om paraat te staan. Later ontkende de president dit, en zei hij niet te weten wie de Proud Boys zijn.