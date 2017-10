Leider van beruchte bende MS-13 opgepakt

De politie arresteerde Ángel Gabriel Reyes Marroquín, bijgenaamd Blanco (wit), in Chimaltenango, 50 kilometer ten westen van de hoofdstad.

Reyes werd gezocht nadat MS-13 in augustus een ziekenhuis onder vuur nam. Daarbij kwamen zeven mensen om het leven. De aanvallers wilden een van hun leiders, die onder bewaking in het ziekenhuis lag, bevrijden.

De politie verdenkt Reyes van de dood van zeker 287 mensen. Hij is in 2014 aangeklaagd voor moord en zat in een zwaar bewapende gevangenis. Maar hij wist met hulp van een groep motorrijders te ontsnappen tijdens een doktersafspraak.

Oorlog

MS-13 bestaat uit een verzameling zeer gewelddadige jeugdbendes en opereert internationaal. De bende is in de jaren '80 groot geworden in de Verenigde Staten maar heeft zijn wortels in Centraal Amerika, vooral in El Salvador. De grondleggers van MS-13 ontvluchtten het door oorlog verscheurde land en sloegen in Los Angeles de handen ineen met migranten uit Honduras, Guatemala en Mexico.



De bendeleden staan bekend om hun extreme geweld. Zij doden hun slachtoffers vaak met machetes. Vanuit de wijken in Los Angeles wist MS-13 zich over de rest van de VS te verspreiden. De gang is in zeker 46 Amerikaanse staten actief.



Volgens de federale politiedienst FBI opereren de bendeleden volgens het principe 'verkracht, moord en controleer.'

Wraak

Eerder dit jaar vermoordde MS-13 twee meisjes in New York met een kapmes en een honkbalknuppel. Het bleek een wraakactie voor een vrij onbeduidende ruzie, aldus de politie. Later vonden agenten in een bos in Long Island de stoffelijke overschotten van vier zwaar toegetakelde jonge mannen.



De Amerikaanse president Donald Trump twitterde destijds dat de bende 'slecht' was. Minister van Justitie Jeff Sessions riep op om MS-13 te 'vernietigen.'

Volledig scherm Gezichtstatoeages kenmerken de leden van MS-13 © AP

MS-13 staat voor Mara Salvatrucha. Mara betekent bende, Salva verwijst naar Salvador en trucha betekent grofweg 'van de straat'. De 13 representeert de plaats van de letter M in het alfabet.



MS-13 recruteert vaak jonge en arme tieners. Ieder nieuw lid wordt dertien seconden lang hard in elkaar geslagen. Daarna moet de nieuwkomer 'nat worden,' een misdaad plegen voor de bende. Vaak betreft het een moord.

Levensgevaarlijk

Uit de bende stappen is levensgevaarlijk. De leden laten grote tatoeages zetten, waarmee ze voor altijd zijn gebrandmerkt. Wie MS-13 de rug toekeert is gemakkelijk op te sporen en te doden.



Volgens de FBI zijn in de VS tussen 6000 en 10.000 gangsters aangesloten bij MS-13, wat het de grootste bende van het land maakt. In Centraal Amerika zouden nog eens 60.000 bendeleden actief zijn. MS-13 haalt een groot deel van zijn inkomsten uit de drugshandel.



In 2012 bestempelde de Amerikaanse overheid de bende als een transnationale criminele organisatie. MS-13 was daarmee de eerste gang die het label kreeg opgeplakt, waarmee de bende op gelijke voet staat met de veel grotere drugskartels als Zetas in Mexico, de Yakuza in Japan en de Italiaanse Camorra.