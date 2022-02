Leiders eensgezind, tweede EU-sanctiepakket bom onder Russische economie

Nederlan­der vertrekt ‘net op tijd’ uit Zuid-Oekraïne, waar 18 doden vielen door raketaan­val

Bij een raketaanval in Odessa in het zuiden van Oekraïne zijn vanochtend zeker achttien mensen om het leven gekomen. Het gaat om tien vrouwen en acht mannen. De Nederlander Dirck Smits van Oyen was net op tijd uit de plaats vertrokken toen de aanslag gebeurde. ,,Het is werkelijk verschrikkelijk wat hier gebeurt. Poetin is compleet gek geworden”, vertelt Smits van Oyen aan deze site.

24 februari