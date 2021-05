Leraar en zeven leerlingen dood bij schietpartij op school in Rusland: 32 gewonden

De schutter, een 19-jarige jongen, is aangehouden door de politie. Hij zou een oud-leerling zijn, die zijn plannen had aangekondigd op sociale media. Regionale autoriteiten weerspreken berichten dat er sprake zou zijn van een tweede schutter. De aanvaller handelde volgens hen alleen en over een motief is niets bekend.



Van de verdachte is bekend dat hij geregistreerd stond als wapenbezitter. In een reactie op de schietpartij belooft de Russische president Vladimir Poetin de vuurwapenwetten in het land te herzien. Ook heeft de president zijn condoleances overgebracht aan de nabestaanden van de slachtoffers.



Zwaargewonden

De schietpartij vond plaats in Kazan, een stad op bijna 800 kilometer ten oosten van Moskou. Nadat er onduidelijkheid was over het aantal doden, hebben de autoriteiten van de regio bevestigd dat er elf mensen zijn omgekomen. Zeker 32 anderen zijn gewond. Het kinderziekenhuis van de overwegend islamitische regio Tatarstan heeft achttien kinderen opgevangen.



Een aantal van hen verkeren in kritieke toestand, zegt de persdienst van het regionale ministerie van Volksgezondheid tegen verslaggevers ter plaatse. ,,Zes zijn er buitengewoon zwaargewond en worden geopereerd. De rest heeft wonden, breuken en kneuzingen en worden door dokters onderzocht", zegt een woordvoerder.



Op beelden die rondgaan op berichtendienst Telegram is te zien dat twee leerlingen vanaf de derde verdieping springen om aan de schutters te ontkomen. Volgens staatspersbureau RIA zijn zij omgekomen, maar dat is door de autoriteiten niet bevestigd. De leerlingen zaten als ratten in de val in een klaslokaal, zegt een schoolmedewerker tegen persbureau TASS. Ze konden zich niet verbergen voor de schutter.

‘Terrorist opgepakt’

De president van de regio Tatarstan, Rustam Minnikhanov, bevestigde de dood van de kinderen in een uitzending van de tv-zender Rusland-1. Hij spreekt van een ‘monsterlijke misdaad’. ,,Schieten op onschuldige kinderen. Ze stierven hier op de derde verdieping. De terrorist werd gearresteerd, 19 jaar oud. De wapens staan officieel op zijn naam”, zei Minnikhanov.



Tijdens de schietpartij waren bijna achthonderd mensen in het gebouw. Binnen twintig minuten werden alle kinderen geëvacueerd. Ze worden opgevangen door psychologen. Wat het motief voor de aanval is, is nog onduidelijk. De lokale autoriteiten hebben uit voorzorg de beveiliging bij alle onderwijsinstellingen in de stad opgeschaald. De lessen zijn afgelast. Morgen is een dag van rouw afgekondigd.



President Poetin zegt dat de getroffen leerlingen en hun families zo goed mogelijk worden ondersteund. Schietpartijen op scholen in Rusland zijn relatief zeldzaam. Een van de grootste schoolschietpartijen was in 2018. Toen schoot een student negentien mensen dood op een school voordat hij zichzelf doodde.

