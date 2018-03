Lesbisch stel met zes adoptiekinderen rijdt van klif in Californië

31 jaar oude Duitse moordzaak heeft mogelijk Nederlandse link

10:26 In het Duitse Opsporing Verzocht is gisteravond aandacht gevraagd voor de moord op een meubelverkoper, Willem Rach, 31 jaar geleden. De politie zoekt een Thaise vrouw die getrouwd was met één en mogelijk twee Nederlanders. Ze werkte in de jaren 80 als prostituee in Duitsland, Nederland en Zwitserland.