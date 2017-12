Levenslang voor Ethiopisch-Nederlandse oorlogsmisdadiger

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag de 63-jarige Ethiopische Nederlander Eshetu A. conform de eis veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De oorlogsmisdadiger is berecht voor de misdaden die hij gepleegd heeft tijdens het schrikbewind van kolonel Mengistu in de jaren 70 in Ethopië.

In de aanklacht tegen A. stonden onder meer verhalen over gevangenen die werden gemarteld door ze vast te binden, op te hijsen en met stokken in het gezicht en op de blote voeten te slaan. Ook kreeg een van hen een spijker door zijn hand geslagen, waarop hij zijn eigen bloed moest drinken.



De grootste daad van terreur die in de aanklacht stond, betrof de executie van 75 jonge mensen in een kerk op het terrein van een gevangenis. Deze massamoord zou zich hebben voorgedaan in augustus 1978. De slachtoffers werden gewurgd met touwen. Onder het formulier waarop de opdracht tot executie werd gegeven, zou de handtekening van Eshetu A. staan.



Het Nederlandse OM wilde A. hier berechten omdat het Ethiopische doodsvonnis dat hem waarschijnlijk zou zijn opgelegd, niet in Nederland ten uitvoer kan worden gebracht. Een uitleveringsverdrag tussen beide landen is er niet. ,,Maar dergelijke ernstige misdrijven mogen niet onbestraft blijven'', stelde Justitie eerder. De man werd twee jaar geleden in Amstelveen opgepakt en zit sindsdien vast.

A. zelf ontkende schuldig te zijn aan oorlogsmisdaden. Ja, hij had zich aangesloten bij het toenmalige Derg-regime, maar het was niet zijn handtekening op het document en hij was niet ter plekke. ,,Het is gebeurd, maar ik was niet daar. Ik was niet in die gevangenis, ik was niet in die kerk. Nooit, nooit", zei tijdens de rechtszitting vorige maand.

