Levenslang voor moskee-schutter Christchurch

‘Belgische huurmoorde­naars opgepakt in Spanje na mislukte afrekening’

24 augustus De Spaanse politie heeft twee mannen uit België en een uit Frankrijk gearresteerd op verdenking van ontvoering. Bewoners van de Spaanse enclave Ceuta belden de politie nadat een poging tot ontvoering was uitgemond in een schietpartij. Volgens lokale media zijn de drie opgepakte mannen huurmoordenaars. Ze zouden betrapt zijn terwijl ze een afrekening in het drugsmilieu wilden uitvoeren.