Li Qiang op Volkscongres benoemd tot nieuwe Chinese premier

De Chinese premier staat aan het hoofd van de Staatsraad, het hoogste uitvoerend orgaan van het land. Hij staat in voor de dagelijkse leiding van het land en het voeren van het macro-economisch beleid. Li Qiang was tussen 2004 en 2007 kabinetschef van Xi Jinping, toen die laatste aan het hoofd stond van de partij in de oostelijke provincie Zhejiang.