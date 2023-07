Libische kustwacht schiet op reddingswerkers Rode Kruis en geredde migranten

met videoDe Libische kustwacht heeft afgelopen vrijdag op de Middellandse Zee verschillende schoten gelost richting een groep hulpverleners van het Rode Kruis en SOS Méditerranée, en een groep migranten die ze net hadden gered uit het water. Hun levens waren in gevaar, aldus de humanitaire organisaties. Het is een verdere escalatie van het kat-en-muisspel tussen hulporganisaties en de autoriteiten op zee.

De reddingswerkers voeren op het hulpschip Ocean Viking op de Middellandse Zee en gingen vrijdag af op een noodoproep van een kleine boot. Die boot voer in internationale wateren, nabij de Libische kust. De hulpverleners wisten met hun kleine reddingsboten elf mensen uit het water te halen. Op weg terug naar de Ocean Viking kwam volgens het Rode Kruis een patrouilleboot van de Libische kustwacht op hoge snelheid aangevaren en werden geweerschoten gelost. De kogels landden op minder dan 100 meter van de bemanning en de zojuist geredde personen, onder wie vijf kinderen.

Hoewel de reddingswerkers en schipbreukelingen ongedeerd de grote Ocean Viking wisten te bereiken, was er flinke paniek. Het Rode Kruis deelde beelden van de confrontatie. De humanitaire organisatie stelt dat het al de derde keer dit jaar is dat de Ocean Viking getroffen wordt door dergelijke acties tijdens een reddingsoperatie.

Volledig scherm Eerder op vrijdag redden de hulpverleners al 46 mensen. Bij een actie later op de dag werden de reddingswerkers beschoten. © Claire Juchat / SOS Méditerranée

Zowel het Rode Kruis als SOS Méditerranée roept overheden op om de veiligheid van hulpverleners te garanderen. Ze spreken van een ‘extreem zorgelijke situatie’ op de Middellandse Zee, waar het aantal vluchtelingen dat overlijdt of vermist raakt ‘keer op keer’ stijgt. ,,Het wordt voor reddingswerkers steeds gevaarlijker om hun werk te doen. Dat kan enkel leiden tot nog meer doden", klinkt het.

Voor de Libische kust is al jarenlang een kat-en-muisspel gaande. Vanaf de Libische kust vertrekken bijna dagelijks bootjes vol vluchtelingen en migranten die naar Europa willen. Hun bootjes zijn zelden zeewaardig en komen doorgaans al snel in de problemen. De hulpschepen patrouilleren net buiten de Libische territoriale wateren en wachten daar tot er meldingen komen van bootjes in nood. Als zij migranten aan boord nemen, varen ze daarna richting Italië en vragen de autoriteiten daar om ‘een veilige haven'. Ze brengen de migranten niet terug naar Libië, omdat dat volgens de hulpschepen én internationale onderzoeken geen veilig land is. Migranten worden er opgesloten, mishandeld en afgeperst.

‘Ocean Viking, go the fuck away’

Maar ook de Libische kustwacht, die financiële en materiële steun krijgt van Europese landen, vaart in het gebied. Als zij bootjes met migranten tegenkomen, nemen ze die aan boord en varen ze terug naar Libië. Dat is doorgaans tegen de wil van de migranten. De kustwacht sluit hen namelijk op, waarna ze zich moeten vrijkopen en dan weer opnieuw proberen over te steken, zo vertelden enkele migranten vorig jaar aan deze site.

Deze site was vorig jaar enkele weken aan boord van de Ocean Viking. Ook toen voer het schip voor de Libische kust en ook toen kwam de Libische kustwacht enkele keren opdagen tijdens een reddingsactie. De Libiërs lieten over de boordradio weten dat de Ocean Viking moest vertrekken (‘Go the fuck away') , maar schoten toen nog niet.

Havens steeds verder weg

De Ocean Viking is dinsdag aangekomen in de Italiaanse havenstad Civitavecchia (boven Rome), daar zijn de migranten van boord gegaan, geregistreerd en opgevangen door de Italiaanse autoriteiten.

De Italianen zijn ook al jaren in een strijd verwikkeld met de hulporganisaties. De voormalige minister van Binnenlandse Zaken Salvini noemde de hulpschepen ooit ‘de taxiservice voor migranten'. De Italianen hebben in het verleden meerdere hulpschepen verboden uit te varen. De laatste maanden wijzen ze de schepen geen havens meer toe op Sicilië, maar veel verder noordelijk in Italië, waardoor de schepen minder vaak heen en weer richting Libië kunnen varen.

De hulporganisaties stellen dat ze geen ‘taxidienst’ zijn, maar hun humanitaire plicht doen: het redden van mensen op zee.

