Lichaam 15-jarige vermiste Nora gevonden in moeras in Maleisië

UpdateIn een moeras in het gebied waar tien dagen geleden de Britse tiener Nora Quoirin (15) verdween, is vanmiddag plaatselijke tijd haar lichaam gevonden. Politiechef Mazlan Mansor zei kortgeleden al dat hij er 'zeer zeker’ van is dat het om de tiener gaat. Dat melden persbureau Reuters en lokale media.

De Britse tiener Nora Anne Quoirin verdween tien dagen geleden spoorloos op een zondagochtend uit het Dusun Resort in het Aziatische land, zo'n 50 kilometer ten zuidoosten van Kuala Lumpur. Ze was daar op vakantie met haar ouders, die van Frans-Ierse komaf zijn. Ook een broertje en zusje waren mee. De familie was een dag eerder aangekomen.

Tot vandaag waren er weinig sporen van de tiener aangetroffen, behalve enkele voetafdrukken. Vanmiddag rond 16.00 uur plaatselijke tijd werd bekend dat een lichaam van een jonge, blanke vrouw was aangetroffen in een ontoegankelijk gebied. Later werd medegedeeld dat het lichaam in een moeras lag. Het zou ‘niet gehavend’ zijn. De ouders van het meisje zijn naar de plaats gebracht, waar onderzoek in volle gang is.

Een helikopter heeft het lichaam inmiddels met een brancard uit het moeras gehaald. Daarna is bevestigd dat het inderdaad om de vermiste tiener gaat. Hoe het meisje op de ontoegankelijke plek terecht is gekomen is nog onbekend. Zowel de hulpdiensten als haar ouders tasten in het duister over de oorzaak van haar vermissing en hoe ze is overleden.

Zorgen

De zorgen om het kind waren direct groot na de vermissing omdat het meisje werd geboren met Holoprosencephaly, waardoor ze een kleiner brein heeft en daardoor een mentale achterstand. Ook heeft ze moeite met praten.

De hulpdiensten in Maleisië hebben direct na haar vermissing een grootschalige zoektocht op touw gezet in het heuvelachtige gebied. Bijna 350 mensen zijn tot nu toe betrokken geweest bij de zoekactie, aldus de uitvoerende politiechef. Ook Britse, Ierse en Franse hulpdiensten zochten mee.

Lees door onder de foto's.

Volledig scherm Een afsluiting in het gebied. © REUTERS

Volledig scherm Een reddingsteam helpt mee in de zoektocht. © EPA

Beloning

Gisteren werd bekend dat de familie van Nora een beloning van 10.000 pond uitloofde voor degene met informatie die leidt tot de vondst van hun dochter. Het geld zou zijn gedoneerd door een bedrijf uit Belfast, waar het gezin oorspronkelijk vandaan komt.

De moeder deed een emotionele oproep toen ze de beloning bekend maakte. ,,Nora is ons eerste kind”, vertelde ze. ,,Ze is al kwetsbaar sinds haar geboorte. Ze is ons zo dierbaar en onze harten breken nu we niet weten waar zij is. We vragen iedereen met informatie over haar om ons te helpen.” De moeder bedankte daarbij de Maleisische hulpdiensten voor alles wat ze tot nu toe voor het gezin gedaan hebben in de zoektocht naar hun dochter.