Lichaam aangetroffen tijdens zoektocht naar vermiste Gabby Petito (22)

De politie van Wyoming heeft zondag een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar de vermiste Gabrielle ‘Gabby’ Petito in het nationale park Moosey. Volgens de FBI gaat het vermoedelijk om de vermiste vrouw, maar moet forensisch onderzoek definitief uitsluitsel geven. Haar familie is al wel ingelicht en gecondoleerd.

De opmerkelijke vermissingszaak van de 22-jarige vrouw houdt de Verenigde Staten al wekenlang in de greep, temeer omdat het verliefde stel op sociale media uitgebreid verslag deed van hun avonturen. De vrouw was een rondreis aan het maken met haar verloofde Brian Laundrie (23), maar keerde nooit terug. Petito plaatste op 25 augustus een laatste foto op sociale media, waarna niets meer van haar werd vernomen. Volgens haar familie was ze toen op weg naar het Grand Teton National Park in Wyoming, waar nu dus ook haar vermoedelijke lichaam is gevonden.

Volledig scherm Gabrielle ‘Gabby’ Petito (rechts) met haar verloofde Brian Laundrie. © via REUTERS

Geen medewerking

Brian Laundrie, die op 1 september zonder zijn verloofde terug naar huis keerde, is ondervraagd door de politie, maar wilde niet meewerken aan het onderzoek. Inmiddels lijkt hij zelf ook van de aardbodem verdwenen. Hij werd dinsdag voor het laatst gezien door familieleden in Florida. Mogelijk is hij op de vlucht geslagen.

In de weken voorafgaand aan de verdwijning van de vrouw, was er volgens The New York Times een flinke ruzie tussen de twee, waarbij er heen en weer geweld zou zijn gebruikt. Toegesnelde agenten troffen Gabby huilend en klagend aan over haar geestelijke gezondheid. Uiteindelijk deed niemand aangifte en hoefde niemand mee naar het bureau.

De afgelopen twee dagen werd er intensief in het gebied gezocht naar de vrouw. De FBI zei dat het lichaam werd gevonden door wetshandhavers die de afgelopen twee dagen diverse kampeerterreinen hadden doorzocht. ,,Volledige forensische identificatie is nog niet voltooid om 100 procent te bevestigen dat we Gabby hebben gevonden, maar haar familie is op de hoogte gebracht’’, zei FBI-agent Charles Jones tijdens een persconferentie. ,,Dit is een ongelooflijk moeilijke tijd voor familie en vrienden.’’

Over de mogelijke doodsoorzaak zijn nog geen mededelingen gedaan.

