Lichaam bestuurder uit drijvende auto bij afgrond Niagarawatervallen gehaald

Het is nog niet duidelijk hoe de auto in het water op de grens van de Verenigde Staten en Canada terecht is gekomen. Het sneeuwde licht op de dag van het incident, dus de wegen waren glad. Getuigen verklaren dat ze de auto bij een voetgangersbrug richting de afgrond zagen drijven, waarna ze contact op zouden hebben genomen met de politie. Toen het de politie niet lukte om in de buurt van de auto te komen, schakelden ze de kustwacht in. De 60-jarige vrouw was de enige inzittende.