Lichaam gevonden bij omstreden grensbarrières in grensrivier VS-Mexico

Minstens elf doden en twintig vermisten na zwaar noodweer in Brazilië

Door zwaar noodweer zijn in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul, in het zuiden van het land, minstens elf mensen om het leven gekomen. Nog eens twintig anderen worden vermist. Dat melden de Braziliaanse nieuwssite G1 en de krant Zero Hora zaterdag.