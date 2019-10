Lichaam gevonden in Cambodja, ‘vrijwel zeker’ van vermiste Britse toeriste (21)

Het lichaam dreef in de Golf van Thailand op zo'n 100 kilometer van de plek waar de Britse was verdwenen. ,,Volgens de mensen die het stoffelijk overschot borgen en naar het vasteland vervoeren, is het vrijwel honderd procent zeker dat het om de vermiste vrouw gaat. Dat leidden ze onder andere af uit haar kleding en tatoeages op het lichaam. Die kwamen overeen met de tattoos en kleding op selfies die de vrouw op het feest maakte’’, verklaarde politiechef Chuon Narin van de provincie Preah Sihanouk.



Het lichaam dreef volgens hem tussen de rotsen bij Koh Chhlam, een eiland in de aangrenzende provincie Koh Kong. Vissers tipten het opsporingsteam nadat ze het hadden zien drijven. ,,Familieleden van Bambridge waren erbij toen plaatselijke autoriteiten het stoffelijk overschot lokaliseerden.’’ Uit een eerste onderzoek zou zijn gebleken dat de jonge vrouw om het leven kwam door verdrinking. Autopsie moet de exacte doodsoorzaak uitwijzen. Die lijkschouwing zal worden uitgevoerd zodra de boot met het lichaam is gearriveerd in de havenstad Sihanoukville.