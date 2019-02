Lichaam ontdekt in gecrasht vliegtuig Argentijnse voetballer

UpdateOp onderwaterbeelden van het vliegtuigwrak, dat in Het Kanaal crashte met aan boord de Argentijnse voetballer Emiliano Sala, is één lichaam zichtbaar. Dat heeft de Britse Luchtvaartinspectie vanmiddag bekendgemaakt.

Of het gaat om het lichaam van Emiliano Sala (28) of piloot David Ibbotson (59) is nog niet bekendgemaakt. De Britse Luchtvaartinspectie bekijkt nu met de nabestaanden van beide inzittenden van het toestel en de politie wat de volgende stap zal zijn, luidt het in een verklaring.

De AAIB (Air Accidents Investigation Branche) zegt ernaar te streven om voor 22 februari - een maand nadat het vliegtuigje van de radar verdween ten noorden van het eiland Guernsey - met een tussenrapport te komen.

Het wrak van het sportvliegtuigje werd gisteren gelokaliseerd tijdens een zoekactie door het Britse Blue Water Recoveries, een bedrijf gespecialiseerd in het zoeken naar scheepswrakken, en de Britse Luchtvaartinspectie. Het toestel dat tot verbazing van het onderzoeksteam nog grotendeels in tact was, ligt op een diepte van zo'n 63 meter in Het Kanaal. Naar verluidt zo'n 40 kilometer uit de kust van Guernsey. Het toestel werd geïdentificeerd met behulp van een onderwaterrobot voorzien van verlichting en camera's. Die legden het registratienummer van de Piper Malibu vast.

Familie Sala

Horacio Sala, vader van voetballer Emiliano Sala, reageerde geschokt. Onderzoeksleider David Mearns gaf vanmorgen in het programma Today op BBC Radio 4 toelichting op het contact dat hij gisteren na de vondst van het vliegtuigwrak had met de familie Sala. ,,Ze wachten wanhopig op de berging van het vliegtuig, voor hen de enige manier om antwoord te krijgen op de vragen waarmee ze zitten.’’

De scheepswrakjager voegde eraan toe dat hij zich genoodzaakt zag te helpen zoeken naar het verdwenen vliegtuig na het zien van een emotionele oproep van Sala’s zus Romina. Die smeekte reddingswerkers op 25 januari in tranen tijdens een persconferentie in Cardiff om door te gaan met zoeken naar haar broer. Dit nadat de havenmeester van het eiland Guernsey had beslist de zoekactie te staken.

,,Ik leefde erg met Sala’s zus mee, wilde haar helpen. Ik voelde gewoon dat dat meisje hulp nodig had en bood daarom mijn diensten aan. Ik ben toevallig iemand met ervaring in het zoeken naar wrakken en ik zou het vermiste toestel kunnen vinden,” zei hij.

,,Ik ben bovendien een voetbalfan. Cardiff is weliswaar niet mijn club maar ik volg de Premier League. Emiliano Sala was een man in de bloei van zijn leven. Het is zó ontzettend verdrietig.”

Volledig scherm Een foto van Emiliano Sala sierde zaterdag bij wijze van eerbetoon het wedstrijdprogramma van Cardiff City tegen AFC Bournemouth. Het was de eerste thuiswedstrijd van Sala's kerverse club sinds zijn verdwijning. © REUTERS