Lichaam van door overstroming meegesleurd Italiaans jongetje (8) na acht dagen teruggevonden

Na ruim acht dagen zoeken is vanmiddag het lichaam gevonden van Mattia Lucaroni. In een weiland op zo’n 15 kilometer van de plek waar het jongetje vermist raakte, vond een boer een met modder bedekt lichaam. Mattia werd tijdens de overstromingen vorige week in de Italiaanse regio de Marken, in het midden van Italië aan de Adriatische Zee, door het water meegetrokken.



Het vanmiddag gevonden lichaam verkeert in vergaande staat van ontbinding en dus wordt er voor de zekerheid nog een dna-test gedaan, maar gezien de op het lichaam gevonden kleding twijfelt bijna niemand erover dat het gaat om de vermiste Mattia Lucaroni. Al eerder deze week werden zijn rugzak, een deel van zijn trui en zijn schoenen gevonden.