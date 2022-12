Lichaam van in VS vermiste Athena (7) gevonden, pakjesbezorger FedEx opgepakt

Iraanse man (27) viert uitschake­ling WK en wordt ‘doodge­scho­ten door politie’, voetballer in shock

In Iran is een jonge man doodgeschoten door Iraanse ordetroepen toen hij de uitschakeling van zijn land op het WK voetbal in Qatar op straat wilde vieren, melden internationale mensenrechtenorganisaties. Het dodelijke slachtoffer is de 27-jarige Mehran Samak, een goede bekende van één van de basisspelers van het Iraanse elftal. ,,Op een dag zullen de maskers vallen”, schrijft international Saeid Ezatolahi op Instagram.

