Lichaam van voortvluchtige militair Jürgen Conings gevonden, bevestigt minister van Defensie

Update / videoHet lichaam van de vermiste militair Jürgen Conings (46) is levenloos teruggevonden in het Limburgse Nationale Park Hoge Kempen. De Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft bevestigd dat het om het lichaam van Conings gaat. Ze liet ook weten dat haar gedachten uitgaan naar de familie van de militair.

Het lichaam werd gevonden door Johan Tollenaere, de burgemeester van Maaseik. Hij bevestigde eerder tegenover deze site dat hij een lijk heeft ontdekt in de bossen in buurgemeente Dilsen. Over de doodsoorzaak van Conings is nog niks bekend gemaakt, maar het heeft er alle schijn van dat hij zichzelf om het leven heeft gebracht met een vuurwapen.

Lijkgeur

Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik was aan het mountainbiken met vijf vrienden, zoals elke zondag. ,,Op een bepaald moment rook ik een lijkgeur. Ik herkende de lucht meteen omdat ik een klein jaar geleden aanwezig was bij het opgraven van stoffelijke overschotten op kerkhoven in onze gemeente’’, zegt Tollenaere (Open VLD) telefonisch vanuit zijn auto. Tollenaere gaf na de vondst van het lichaam meteen de coördinaten van de vindplaats door.

Volgens de Belgische justitie zou Conings gevonden zijn nét buiten de zone waar militairen lange tijd hebben gezocht. Tollenaere is zelf niet bij het lichaam gaan kijken. ,,Maar aan de geur te oordelen dacht ik aan een lijk in verregaande staat van ontbinding.”

Een jager die in het gebied woont, Leonard Houben, zegt tegen Belgische media dat hij het lichaam wél heeft gezien. Ook hij ontdekte het moeilijk te vinden lichaam vanwege de lijkgeur en waarschuwde de politie. Volgens Houben had Conings twee vuurwapens, een bijl en een mes bij zich.

Warmte

Volgens Johan Tollenaere gaat het om een heuvelachtig gebied met smalle paden, waar voornamelijk mountainbikers komen. De burgemeester vindt het desalniettemin opmerkelijk dat het lichaam niet eerder is gevonden, maar mogelijk is de geur pas door de zomerse warmte gaan verspreiden. Het lichaam zou er al enkele weken hebben gelegen.

Volledig scherm Burgemeester Johan Tollenaere staat de pers te woord bij het Dilserbos waar hij Conings vond. © AFP

De familie van Jürgen Conings heeft laten weten het ‘bizar toevallig’ te vinden dat uitgerekend de burgemeester van Maaseik hem gevonden heeft. Zij geloven niet dat hij zelfmoord heeft gepleegd. ,,Het kan niet dat vijfhonderd militairen met honden hem niet vinden. Ze hebben hem gedood”, zegt een familielid tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Ook op sociale media is veel twijfel over het verhaal van Tollenaere.

Bossen

De lijkengeur deed Tollenaere meteen denken aan Conings. ,,Ik fiets wekelijks in de bossen waar de afgelopen weken naar hem is gezocht en heb er vaak rekening mee gehouden dat we hem zouden kunnen tegenkomen, maar niet als lijk.’’ Forensische speurders en leden van het federale parket zijn een onderzoek gestart op de vindplaats. ,,Het is nog niet officieel dat het om Conings gaat maar ik verwacht die bevestiging in de loop van de dag’’, aldus Tollenaere.

Hij vindt het ‘erg’ voor Conings maar is opgelucht dat er nu een einde aan de wekenlange onzekerheid is gekomen. ,,Het is een opluchting voor de hele regio en voor de veiligheid van de samenleving. Vooral ook voor mensen met een migratieachtergrond vanwege de extreemrechtse ideeën die Conings erop nahield en de verdenkingen van het plannen van een aanslag op een moskee of op prominente figuren’’, aldus de burgemeester, die kort na de vondst de gemeenteraad per app op de hoogte bracht.

Volledig scherm Jürgen Conings. © privébeeld

Van Ranst: Opluchting

Ook de door Conings bedreigde Belgische viroloog Marc Van Ranst (die vandaag overigens jarig is) heeft inmiddels gereageerd: ,,Vooral voor mijn zoon is het een opluchting dat hij gevonden is. Ik neem aan dat mijn periode in het safehouse achter de rug zal zijn. Het crisiscentrum zal dat nu bekijken. Ik heb weinig sympathie voor zo iemand maar mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en kinderen. Ik hoop binnenkort naar het normale leven terug te keren.”

Jürgen Conings verdween op 17 mei met wapens die hij had meegenomen uit de kazerne van Leopoldsburg. Het federaal parket bestempelde Conings meteen als een terreurverdachte wegens zijn extreemrechtse sympathieën en bedreigingen aan het adres van viroloog Marc Van Ranst, die sindsdien in een safehouse verblijft. Conings stond ook op de OCAD-lijst van potentieel gevaarlijke extremisten.

Een dag later werd wel zijn auto teruggevonden, maar van Conings was geen spoor. Sinds meer dan een maand zijn er al tientallen zoekacties geweest, vooral in het Nationale Park Hoge Kempen in Limburg.

Conings schreef voor zijn verdwijning brieven aan de politie en zijn vriendin. Daarin verklaarde hij alleen te handelen en dat hij ‘niet meer kan en niet meer verder wil met hoe de toekomst er nu uitziet'. Ook uitte hij kritiek op virologen en de politiek. Zijn vriendin, met wie hij kinderen heeft, riep hem al snel via televisie op te stoppen met zijn actie.

