Lichaamsdelen van kinderen in op Nieuw-Zeelandse veiling gekochte koffers: ‘Het is afschuwelijk’

De Nieuw-Zeelandse politie meldt dat hun lichamen waarschijnlijk al jaren in de opslagruimte lagen. De kinderen zouden tussen de vijf en tien jaar oud zijn geweest. Er werden huishoudelijke en persoonlijke spullen gevonden bij de koffers die de politie kan helpen bij het identificeren van de slachtoffers.

Familie geen verdachte

Een familie uit Auckland had de verlaten opslagbox aangekocht op een veiling van Safe Store Papatoetoe. Bij zo’n veiling wordt de gehele inhoud van zo’n container - waar bijvoorbeeld de huur al een tijd niet van betaald is - verkocht zonder dat de kopers precies weten wát ze kopen. Zij hopen op hun beurt dat er pareltjes tussen zitten of dat de goederen los van elkaar meer opbrengen dan de prijs die ze voor de bulk dozen, koffers en andere inboedel hebben betaald.

Nu liep de veiling uit op een gruwelijke vondst. De familie nam de spullen mee naar huis en ontdekte daar de overblijfselen. Ze schakelde direct de politie in. De familie, die flink van streek is, is op dit moment geen verdachte in de zaak. ,,Het gaat goed met ons. Zolang iedereen ons met rust laat, komt het goed met ons”, aldus een familielid.

Omwonenden leven mee met de familie. ,,Ik heb medelijden met ze omdat ze er niets mee te maken hebben”, vertelt een buurman aan Nieuw-Zeelandse media. ,,Het is afschuwelijk, en ongelofelijk eng.” Een andere buurman die op het moment van de ontdekking ter plaatse was, vertelt dat er kinderspullen achter in de trailer lagen, waaronder kinderwagens en speelgoed.

Impact

De Nieuw-Zeelandse politie merkt op dat de zaak veel impact heeft in het land. ,,We waarderen dat er grote publieke belangstelling is voor wat er is gebeurd, maar gezien de aard van de ontdekking moeten er nog een aantal onderzoeken worden uitgevoerd”, zei politie-inspecteur Tofilau Faamanuia Vaaelua.

,,Ik sta klaar voor de familie van deze slachtoffers. Er zijn familieleden die nog niet weten dat hun dierbaren zijn overleden. We doen ons uiterste best om het onderzoek af te ronden en uit te zoeken wat er met deze jonge kinderen is gebeurd. Dit is geen eenvoudig onderzoek. Het maakt niet uit hoe lang of hoeveel jaar je dit soort gruwelijke zaken onderzoekt, het is nooit een gemakkelijke taak.”

Rare geur

Volgens de krant New Zealand Herald roken buren een rare geur uit het huis van de familie, kort voordat de politie arriveerde. Een andere buur zei dat haar zoon had gezien dat een koffer uit een trailer bij het pand werd gehaald en naar een forensische tent werd gebracht.

De politie zoekt uit hoe en wanneer de kinderen om het leven zijn gekomen en zegt goede voortgang te maken met het dna-onderzoek. De nabestaanden van de slachtoffers zijn in elk geval woonachtig in Nieuw-Zeeland, aldus de politie, die in deze zaak nauw samenwerkt met Interpol.