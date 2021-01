Lichamen negen Chinese mijnwerkers gevonden na explosie

Elf van de in totaal 22 vermiste mijnwerkers werden gisteren gered . Zij zijn allemaal overgebracht naar het ziekenhuis. De mannen hadden 600 meter onder de grond opgesloten gezeten. Een van hen was gewond. Er wordt nu nog naar één mijnwerker gezocht. De zoektocht naar de overgebleven mijnwerker zal worden voortgezet tot hij wordt gevonden, zei Chen Fei, de burgemeester van de stad waar de mijn zich bevindt tegen een lokale nieuwszender.

De oorzaak van de explosie in de mijn in aanbouw, op 10 januari, wordt nog onderzocht. Hierbij kwam 70 ton puin vrij dat een schacht blokkeerde, liften onbruikbaar maakte en mijnwerkers ondergronds blokkeerde.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Telefoonlijn

Hoewel de veiligheid in de Chinese mijnen de afgelopen decennia aanzienlijk is verbeterd, gebeuren er nog regelmatig ongelukken in China, waar de regelgeving soms niet wordt gehandhaafd. In december werden 23 mijnwerkers gedood in een kolenmijn in Chongqing (zuidwesten).