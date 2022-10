Lichamen vermiste fietsvrienden gevonden in rivier Oklahoma

Familieleden van de vier waren ongerust geworden toen de mannen niet terugkeerden van hun fietstocht. Volgens politiechef Joe Prentice blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten dat de mannen werden gedood terwijl ze vermoedelijk samen op het criminele pad waren. De vier zouden zijn doodgeschoten, waarna hun lichamen in stukken werden gesneden en in de rivier werden gedumpt.

Getuige

De politie is inmiddels op zoek naar de eigenaar van een bergingsbedrijf waar sporen van het misdrijf zouden zijn gevonden. Hij is echter sinds zaterdag eveneens als vermist opgegeven. Volgens de politie is hij geen verdachte, maar denken ze wel dat hij meer kan vertellen over de toedracht. Zijn auto is inmiddels wel gevonden, maar van de man ontbreekt elk spoor.