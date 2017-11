Lid ‘Irish Travellers’ voor rechter om oplichten Nederlandse bejaarden

In Ierland staat een lid van de beruchte ‘Irish Travellers’ voor de rechter, rondreizende klusjesmannen die het liefst bij bejaarde mensen aanbellen, ze intimideren en zo tot spoedklussen aanzetten. De 41-jarige Denis Harrington deed dat minstens tien keer in Nederland. Nadat hij de huizen van de mensen was binnengedrongen, half werk had geleverd en de mensen had gedwongen tot een betaling verdween hij weer zonder een spoor achter te laten.

De man uit het Ierse Cork en zijn kompanen pleegden de strafbare feiten in Nederland tussen 2014 en 2015. Gisteren moest hij voorkomen in het Ierse Hooggerechtshof nadat hij eerder was gearresteerd op basis van een Europees arrestatiebevel uit Nederland.

Ierse media citeren uit het Europese arrestatiebevel. Bij één van de gevallen belden de Ieren in 2014 aan bij een oude Nederlandse vrouw. Een van hen zei dat de onderhoudsstaat van haar dak erg slecht was. Toen de vrouw met de klusjesman in gesprek was, klom een ander al het dak op om van boven te roepen wat er allemaal mis was. De reparatie konden zij doen, voor 7.000 euro. ,,Deze vrouw werden overvallen toen ze het niet verwachtte. Ze voelde zich onder druk gezet en had het gevoel geen ‘nee’ meer te kunnen zeggen tegen de klusjesmannen.” De vrouw reed met de mannen mee naar een bank om ze alvast 5.000 euro als voorschot te betalen.

En zo verging het meerdere Nederlanders. ,,Dakpannen werden al snel verschoven of verwijderd. In sommige gevallen werden expres beschadigingen aangebracht of lekkages vervoorzaakt.” Steeds onder het mom van noodzakelijke reparaties die snel moesten gebeuren. De Ieren gebruikten valse namen voor zichzelf en hun zogenaamde bedrijf. ,,In veel gevallen werden de afspraken niet nagekomen, gingen de mannen na twee uur werken gewoon weg en verdwenen zij zonder een spoor achter te laten.” Er was dan al contant (aan)betaald. Ook gebruikten de Ieren bankrekeningen van stromannen. Als het geld erop stond werd het er gelijk afgehaald.”

Verzekering

De Ierse klusjesmannen wilden ook nog wel eens terugkomen bij de ‘klanten’ die waren opgelicht. Andere leden van de groep gingen dan langs om de oplichting te bespreken. De Nederlanders konden hun geld terugkrijgen, maar moesten dan wel eerst een aanbetaling doen.

Zo was er een Nederlandse man die Harrington 8.500 euro betaalde voor het reinigen van de gevel van zijn woning. Na twee uur werken verdwenen de Ieren. Maanden later kwam er een Engelssprekende man langs die zei te zijn ingehuurd door een verzekeringskantoor. De gedupeerde kon zijn geld terugkrijgen als hij eerst weer een aanbetaling deed. De man weigerde, maar werd daarna ook nog een keer gebeld door een Nederlandssprekende persoon namens de ING Bank.

De zaak tegen Harrington gaat op 7 december verder. De man was onlangs nog veroordeeld voor dezelfde vergrijpen in zijn thuisland en zit daarvoor een celstraf uit.

Regelmatig

De Irish Travellers zijn geen nieuw fenomeen. De afgelopen jaren kwamen er van politiebureaus uit vele regio's in Nederland regelmatig meldingen van oplichting door de Irish Travelers. Afgelopen zomer nog maakte de politie melding van aanbellende en opdringerige Engelssprekende klusjesmannen in Nieuwland. Daarvoor waren er zelfde waarschuwingen van politie uit Noord-Holland, Den Haag en Zeeland. Vaak gaan de Ieren met caravans en busjes op de boot naar IJmuiden om van daaruit Nederland in te trekken en enkele maanden later weer terug te keren. Het maakt ze lastig te peilen.