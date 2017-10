Liefdesbrieven van onzekere Obama aan zijn ex openbaar gemaakt

Een jonge Barack Obama twijfelde over zijn identiteit, zijn plaats in de wereld, of hij wel genoeg geld zou verdienen en was onzeker over zijn liefdesleven. Dat blijkt uit de brieven die Obama in de jaren 80 aan zijn toenmalige vriendin Alexandra McNear schreef.

Volledig scherm © prive De liefdesbrieven - zo'n 30 pagina's - waren al sinds 2014 in handen van de universiteit Emory in Atlanta, maar zijn vandaag publiekelijk gemaakt. Ze geven inzicht in het brein van Obama en het pad dat hij koos, dat hem uiteindelijk leidde naar het presidentschap van de Verenigde Staten. Hij werd in 2009 de eerste Amerikaan van Afrikaanse afkomst in deze functie.



Alexandra studeerde in 1984 aan een universiteit in Los Angeles, waar de toen 22-jarige Obama ook lessen volgde voordat hij naar New York verhuisde. ,,Mijn ideeën zijn niet zo helder als vroeger'', schreef hij onder meer naar haar. Hij gebruikte poëtische zinnen. ,,Maar ze hebben meer gewicht. Ze kunnen nuttig zijn als ik meer een deelnemer ben, dan een waarnemer.''

Gele velletjes

Volledig scherm © AP Volgens Emory University zijn de passages bruikbaar voor onderzoekers die een beeld willen scheppen van Obama als universiteitsstudent. ,,Dear Alex'', begon de toekomstige president zijn brieven op uitgescheurde gele en witte notitieboekvelletjes.



,,Ze vertellen de reis van een man die op zoek is naar het doel in zijn leven'', aldus Rosemary Magee van de universiteitsbibliotheek. ,,Obama zoekt naar een onderscheidende plek en wil vooruit.'' Universiteitsdocent Andra Gillispie zal de geopenbaarde liefdesbrieven gebruiken om een boek over Obama te schrijven.



Het gaat om brieven in de tijdsperiode van 1982 tot en met 1984. In die tijd studeerde Obama aan Columbia University in New York. Hij reisde ook naar Indonesië, waar hij zijn moeder en zus bezocht. ,,Ik ken de taal niet goed meer'', stelde hij daar vast. ,,Ik word eerbiedig behandeld omdat ik Amerikaans ben, mijn geld en mijn ticket terug naar de VS staan hier boven mijn donkere huidskleur. Ik zie oude wegen, verwoeste huizen en ik herken oude routes, waar ik geen toegang meer tot heb.''

Later vond Obama een baantje bij het nieuwsbulletin Business International Money Report. Daar kon hij zijn passie niet kwijt. ,,Iedereen slaat me op mijn rug'', schreef hij suggestief. Ook was hij niet tevreden over zijn salaris. ,,In deze sector wordt er slecht betaald. Ik hoop dat ik iets meer in de conventionele richting kan vinden voor een jaar, dan kan ik reserves opbouwen en verder kijken.''

Ook klinkt de twijfel over zijn relatie met Alexandra door. ,,Ik denk vaak aan je, maar ik raak ook in de war door wat ik voor je voel. Het lijkt erop dat we altijd iets willen wat we niet kunnen krijgen. Dat is wat ons bindt, maar ook wat ons bij elkaar vandaan houdt.''

Alex McNeal was Obama's eerste serieuze vriendin. Ze begonnen te daten in 1982 en onderhielden een langeafstandsrelatie in de tijd dat hij naar New York verhuisde. Een paar jaar later zetten ze een punt achter hun relatie, met als reden dat ze uit elkaar dreven. Na wat andere relaties ontmoette Obama zijn toekomstige vrouw Michelle in 1990.