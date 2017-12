Liga vraagt VS om besluit Jeruzalem te herzien

Journalist tijdens filmen bekogeld met traangas

9 december De Vlaamse VTM-journalist Robin Ramakers moest vandaag rennen voor de traangasgranaten die het Israëlische leger plots afvuurde. Ramakers was live op Facebook aan het vertellen over de onrust in Bethlehem, toen het leger ineens richting de betogers vuurde. Het is al dagen onrustig in de stad na de beslissing van de Amerikaanse president Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. In de video is te zien dat de journalist zich razendsnel uit de voeten maakt om te ontsnappen aan het traangas.