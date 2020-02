Lijfwacht Britse oud-premier vergeet pistool in vliegtuig-wc

Philip (54) heeft het coronavi­rus en kan geen kant op: ‘Ik wil naar mijn vrouw’

4 februari De 54-jarige Belg die besmet is met het coronavirus heeft geen idee waar hij dat precies heeft opgelopen. ,,Ik ben in China niet in contact geraakt met mensen met ziekteverschijnselen. En op het vliegtuig dat ons heeft opgehaald, blijk ik de enige bij wie het virus is gevonden”, vertelt Philip Soubry vanuit het ziekenhuis in Brussel tegen deze nieuwssite.