Lijst doden op conto Canadese seriemoordenaar groeit nog steeds

Het slachtoffer kon afgelopen donderdag worden geïdentificeerd als de 37-jarige Kirushna Kumar Kanagaratnam. De politie van Toronto nam hiervoor een zeer uitzonderlijke stap: omdat ze niet wist wie de dode man was, gaf ze een ​​foto vrij die na zijn dood was genomen.



De 66-jarige McArthur wordt ervan beschuldigd Kanagaratnam ergens tussen 3 september en 14 december 2015 om het leven te hebben gebracht. Hoe de twee elkaar kenden is nog onbekend. Tot dusver lijkt de man niet, zoals zijn andere zeven slachtoffers, aan de Gay Village van Toronto gelinkt te kunnen worden. Wel heeft hij, zoals de meeste anderen, een immigrantenachtergrond.



Kanagaratnam arriveerde in 2010 in Canada vanuit Sri Lanka en woonde in Scarborough, zo vertelde rechercheur Hank Idsinga maandagochtend aan verslaggevers. Hij had geen directe familie in Canada en was niet als vermist opgegeven, aldus de Globe and Mail.