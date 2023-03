LIVE | 1 maart, Oekraïners halen opgelucht adem: ‘We hebben de zwaarste winter ooit overleefd’

Oorlog OekraïneEen zucht van verlichting gaat vandaag door Oekraïne. In het land is de winter vandaag officieel voorbij. Hoewel het vooral 's nachts nog fris is, zien velen het als een nieuw hoofdstuk: ze hebben de zwaarste winter in jaren overleefd. Oekraïne stuurt ondertussen versterkingen naar het al maandenlang door de Russen belegerde Bachmoet in het oosten van het land. Die moeten voorkomen dat de stad verloren gaat. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.