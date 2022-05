LIVE | 150 mensen in Oekraïne begraven in massagraf, Macron belt met Erdogan over Navo-toetreding Finland en Zweden

Ran­gers-fan redt in Sevilla leven van Nederland­se toerist die hartaanval krijgt in bus: 'Arts, help!’

Een oudere Nederlandse toerist is door een Schotse voetbalsupporter gered nadat hij onwel werd tijdens een bustour door de Zuid-Spaanse stad Sevilla. De Nederlander kreeg een hartaanval en zakte voor de ogen van zijn echtgenote ineens in elkaar. ,,Het was best eng, ik dacht dat hij het niet zou halen."

22 mei