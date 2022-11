LIVE | 16.000 woningen in Kiev hebben nog geen stroom, stad bereidt zich voor op koude winter vol terreur

Gele Björn Borg-onderbroek verraadde Vlaamse hoogleraar die na verkrach­ting ook les gaf in Nederland

De Belgische hoogleraar F.D. (63) ontkent dat hij een studente, die even oud is als één van zijn vijf kinderen, heeft verkracht. Maar de man, die na de aanklacht in 2018 als ‘onderwijsgoeroe’ in Nederland colleges gaf, viel uiteindelijk door de mand door zijn eigen vrouw. Zij verklaarde tegenover de politie dat hij wel degelijk een strakke gele onderbroek van Björn Borg had, precies zoals het slachtoffer tot in detail beschreef.

