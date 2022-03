LIVE | 35 doden bij aanval op militaire basis vlakbij Poolse grens, Rutte spreekt van ‘opnieuw escalatie’

Reportage Twee weken in voortduren­de angst voor oorlogsge­weld: ‘Waarom zou ik niet hui­len?’

Al twee weken leven de inwoners van steden als Kiev, Charkov in Marieopol 24 uur per dag met de voortdurende angst voor bommen en granaten. Zij die niets te zeggen hebben over de oorlog, lijden er het meest onder. Zoals altijd.

9 maart