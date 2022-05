LIVE | Aanval op Azovstal-fabriek in Marioepol, ‘Rusland gaat Oekraïne officieel de oorlog verklaren’

Oorlog OekraïneVolgens de Amerikaanse nieuwszender CNN gaat Poetin op 9 mei officieel de oorlog verklaren aan Oekraïne om de mobilisatie van dienstplichtigen en reservisten in gang te zetten. En Russen en pro-Russische rebellen vallen het laatste bolwerk van het Oekraïense verzet in de Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol - de Azovstal-fabriek - aan met veel beschietingen en bombardementen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.