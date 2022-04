LIVE | Al 1200 Oekraïeners uit puin gered; Rusland: één dode en 27 vermisten na ondergang Moskva

Belangrijkste nieuws op een rij:



- Rusland heeft de controle over de Oekraïense stad Marioepol overgenomen, zegt Sergei Sjojgoe, de Russische minister van Defensie. De Oekraïense president Zelenski ontkent dat en zegt dat er nog manieren zijn om de stad te ontzetten.



- De Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek heeft vrijdag gezegd dat zaterdag ‘mogelijk’ een humanitaire corridor uit de belegerde havenstad Marioepol wordt geopend.



- Op satellietbeelden van de belegerde stad Marioepol is een massagraf te zien. Dat zegt Maxar Technologies, het Amerikaans bedrijf dat de beelden maakte. Op de beelden zouden zeker 200 recente graven te zien zijn.



- Rusland wil geheel zuidelijk Oekraïne onder controle krijgen en zo een route vrijmaken naar Transnistrië, een afgescheiden regio van Moldavië. In Transnistrië, dat zich in 1990 afscheidde van Moldavië, zijn Russische militairen gestationeerd, maar het staatje wordt door vrijwel geen land erkend.