LIVE | Alle bruggen naar Severodonetsk verwoest, dorpen geëvacueerd na raketaanvallen

oorlog oekraïneHet Russische leger heeft ook de derde en laatste brug naar het Oekraïense Severodonetsk verwoest. Het is volgens de gouverneur van de oostelijke regio Loehansk, waar Severodonetsk ligt, niet meer mogelijk om burgers te evacueren of goederen naar de stad te brengen. Diverse dorpen in de Noord-Oekraïense regio Tsjernihiv zijn geëvacueerd nadat de naburige stad Priloeki werd getroffen door Russische raketten. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.