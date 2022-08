LIVE | Baas Oekraïens energiebedrijf vreest kernramp, Russische tv-journalist aangehouden na protest

Met video Uit Seine geviste witte dolfijn sterft tijdens transport naar zee

De witte dolfijn - of beloega - die in de Seine rondzwom, is dood. In een laatste poging het dier te redden, heeft men de dolfijn uit de Seine gehaald. Helaas heeft het onfortuinlijke zeedier het daaropvolgende transport naar zee niet overleefd, melden de Franse autoriteiten.

13:28