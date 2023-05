LIVE | Baas Wagner waarschuwt voor Russische nederlaag en prijst Oekraïens leger: ‘Hoog niveau’

Oorlog in OekraïneRusland zegt dat de zuidwestelijke provincie Belgorod, net over de Oekraïense grens, in de nacht van dinsdag op woensdag is bestookt met droneaanvallen. Ook beweert het land dat gevechtsvliegtuigen twee Amerikaanse bommenwerpers boven de Oostzee hebben onderschept. Volgens het Russische ministerie van Defensie kwamen de bommenwerpers te dicht bij de Russische grens. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.