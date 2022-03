LIVE | Beelden van raketaanval in buurt van wandelaar in Kiev, Spanje: beslag op jacht van steenrijke Rus

Belangrijkste nieuws op een rij:

- De Amerikaanse president Joe Biden overweegt af te reizen naar Europa om de situatie in Oekraïne te bespreken. De trip zou ergens de komende weken moeten plaatsvinden. De president zou onder meer Brussel aandoen waar de Europese Unie en de NAVO zijn gevestigd.

- Oekraïense president Volodomir zou vandaag eigenlijk de Raad van Europa toespreken, maar moest dat op het laatste moment afzeggen wegens ‘heel dringende onvoorziene omstandigheden’. Wat die omstandigheden precies zijn, is niet duidelijk.

- De Britse premier Boris Johnson en zijn Letse ambtgenoot Krisjanis Karins hebben de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen aanvallen op burgers te staken. Beide regeringsleiders zijn het erover eens dat ‘Poetin een verschrikkelijke en onvergeeflijke fout heeft gemaakt in Oekraïne en dat zijn willekeurige aanvallen op onschuldige burgers moeten stoppen’.

-Er zijn in de afgelopen 24 uur 500 nieuwe Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Nederland, wat het totaal op 6700 brengt. Inmiddels zijn er in totaal z’n 17.000 opvangplekken geregeld door de gemeentes.