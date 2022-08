LIVE | België bevroor ruim 50 miljard Russische tegoeden, aankomst Oekraïens graanschip vertraagd

Oorlog OekraïneIn België is voor 50,5 miljard euro aan fondsen bevroren die toebehoren aan Russische mensen, bedrijven en andere rechtspersonen die financiële sancties opgelegd kregen. Het vrachtschip Razoni, geladen met ongeveer 26.000 ton maïs uit Oekraïne, komt volgens het Turkse ministerie van Defensie pas in de nacht van dinsdag op woensdag in Istanbul aan. De reden voor de vertraging is onbekend. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.