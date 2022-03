LIVE | Biden: Ik uitte mijn morele verontwaardiging over Poetin

oorlog oekraïneDe Amerikaanse president Joe Biden zegt geen beleidswijziging van de VS te hebben aangekondigd toen hij zaterdag stelde dat de Russische president Vladimir Poetin “niet aan de macht kan blijven”. Hij zou hiermee alleen zijn eigen woede hebben geuit over de Russische inval in Oekraïne.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.