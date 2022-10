LIVE | Biden: VN-stemming is 'duidelijk signaal' voor Rusland

Waar­om het voor de meeste verzeker­den niet verstandig is het eigen risico te verhogen

Het wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro wordt gezien als straf op ziek zijn. In de rubriek zorgverzekeringsmythes schrijft gezondheidsjournalist Tijn Elferink wekelijks over zorgverzekeringen. Vandaag: door je wettelijk verplichte eigen risico vrijwillig te verhogen kun je honderden euro’s besparen, maar is het verstandig?

12 oktober