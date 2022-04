LIVE | Bijna 1200 lijken burgers bij Kiev gevonden, ‘Ruim een miljoen mensen gevlucht naar Rusland’



Oorlog OekraïneBijna 1200 lijken van burgers zijn inmiddels gevonden in het gebied rond de Oekraïense hoofdstad Kiev sinds de aftocht van de Russische invasietroepen daar. Het aantal loopt nog steeds op. De Britse regering houdt er rekening mee dat de Russische president Vladimir Poetin een nieuwe wereldoorlog uitroept. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.