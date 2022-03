LIVE | Brits ministerie maakt gehakt van ‘falend’ Russisch leger, ‘13.800 Russische soldaten gedood’

De opmars van de Russische strijdkrachten is verder gestagneerd, concludeert het Britse ministerie van Defensie in zijn laatste inlichtingenrapport. De Russen zouden volgens de Britten enorm worstelen om de uitdagingen van het Oekraïnese terrein het hoofd te bieden.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.