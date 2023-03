LIVE | Britse en Duitse tanks aangekomen in Oekraïne, Hongarije stemt in met Navo-toetreding Finland

Zeker vijf doden bij zware winterstor­men in Californië

Zware winterstormen in het noorden van de Amerikaanse staat Californië hebben zeker vijf mensenlevens geëist. De stad San Francisco meldde woensdag dat twee mensen bezweken zijn aan verwondingen die ze door het extreme weer hebben opgelopen. In Oakland werd een dakloze man aangetroffen in zijn tent, die was geraakt door een omgevallen boom, schreef de San Francisco Chronicle, de twee andere doden vielen in de county’s Contra Costa en Portola Valley.