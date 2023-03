LIVE | Britse inlichtingendiensten: ‘Russische soldaten vechten door tekort aan munitie met spades’

zweden Nederland­se (9) ‘stabiel’ na steekpar­tij, verdachte heeft strafblad en was drugsver­slaafd

De situatie van het Nederlandse meisje dat donderdagmiddag is neergestoken in de Zweedse stad Göteborg is nog steeds ‘ernstig, maar stabiel’. Ze heeft verwondingen aan haar buik. Haar oma is inmiddels thuis. Zij had verwondingen aan haar arm, vermoedelijk omdat ze heeft geprobeerd de mesaanval op haar kleindochter af te weren. De verdachte had volgens lokale media psychische problemen en was eerder veroordeeld voor misdrijven.