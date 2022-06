LIVE | Burgemeester Berlijn misleid door deepfake gesprek met haar collega ‘Klitsjko’

oorlog OekraïneOpmerkelijk: de burgemeester van Berlijn dacht zo'n vijftien minuten dat ze met haar collega uit Kiev aan de lijn hing, maar dat bleek uiteindelijk een deepfake-gesprek te zijn. Een eventueel Oekraïens lidmaatschap van de Europese Unie is een ‘binnenlandse aangelegenheid’ van Oekraïne en Europa. De Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zei dit in een reactie op het besluit van de unie om Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat te geven. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.