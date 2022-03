LIVE | Burgemeester Kiev: ‘We zullen ons nooit overgeven’, Rusland: ‘Alleen kernwapens als bestaan bedreigd wordt’

Oorlog Oekraïne,,In het ergste geval zullen we sterven, maar we zullen ons nooit overgeven”, riep de burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, vandaag uit voor de Raad van Europa terwijl Russische troepen opnieuw zijn stad probeerden te omsingelen. Dat meldt persbureau AFP. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei op zijn beurt dat er door de wekenlange bombardementen niets meer over is van de stad Marioepol. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.