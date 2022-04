LIVE | ‘Bus met burgers onder vuur genomen’, ruim 5 miljoen mensen zijn gevlucht

Oorlog OekraïneHet reisadvies is rood, maar busmaatschappij FlixBus gaat busreizen naar Oekraïne hervatten. Volgens een verklaring van de Oekraïense overheid kunnen reizigers binnenkort onder andere weer naar Kiev reizen. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken heeft geen contact gehad met FlixBus maar benadrukt dat Nederlanders wordt afgeraden om naar Oekraïne te gaan. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.